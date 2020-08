Spielgeräte für Verbundschule Nord : Eigenständige Förderschule bekommt neuen Namen

Wermelskirchen Seit dem 1. August hat Wermelskirchen wieder eine eigene Förderschule. Nachdem das Kompetenzzentrum Pestalozzischule für eine Neustrukturierung „geopfert“ wurde, geht der Schulbetrieb nun wie gewohnt weiter.

(kel) Einen neuen Schulleiter gibt es noch nicht. Dennoch läuft der Schulbetrieb in der Verbundschule Nord – vorher Kompetenzzentrum Pestalozzischule – seit dem 1. August. Seit diesem Tag ist die Schule wieder eigenständig. Bisher war sie ein Teil der Verbundschule Mitte-Nord – mit Hauptstandort in Bergisch Gladbach. Zum ersten Schultag brachte Landrat Stephan Santelmann Spielgeräte mit.

Die Neugründung der Schule wurde durch die Reduzierung der Mindestgrößen von Förderschulen im Bereich der Primar- und Sekundarschule möglich. Die Landesregierung beschloss 2019, die Zahl von 144 auf 112 Schülerinnen und Schüler zu senken. Nach entsprechender Abstimmung mit den kreisangehörigen und angrenzenden Kommunen entschied der Kreisausschuss im März 2020 einstimmig, die Schule in Wermelskirchen neu zu errichten und damit die Lernbedingungen für die Schüler mit Unterstützungsbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache und emotional-soziale Entwicklung weiter zu verbessern. Kinder und Jugendliche von der Klasse 1 bis 10 erhalten hier eine vielfältige und individuelle Förderung. „Mit nun fünf eigenständigen Förderschulstandorten sind wir im Kreis gut aufgestellt“, so Landrat Stephan Santelmann. Für Wermelskirchen werden steigende Zahlen prognostiziert. Für das Schuljahr 2020/21 wird mit 148 Schülern geplant, in den darauffolgenden Jahren mit 147, 149, 152 und 153. Damit sind die Mindestzahlen klar erreicht.