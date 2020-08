Neue Technologie in Wermelskirchen : Premiere für den ersten Wasserstoffbus

So wird getankt: Die Schüler der Klasse 7c nahmen gestern die neuen RVK-Wasserstoffbusse samt Tankstelle an der Niederlassung am Braunsbgerg in den Blick. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Noch bevor die neue RVK-Flotte am nächsten Mittwoch offiziell ihre Fahrt aufnimmt, testete die Klasse 7c des Gymnasiums gestern die neue Technologie – und unternahm eine Spritztour zur RVK-Niederlassung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Als sich der Bus in Bewegung setzt, wird es für einen Augenblick ganz leise. Die Schüler der Klasse 7c lauschen auf die Geräusche. „Er ist viel leiser“, stellt Paula schließlich fest, „und irgendwie gleitet er auch mehr als sonst“. Die Zwölfjährige weiß noch nicht viel über Wasserstoff. Im Chemieunterricht wird sie in der neunten Klasse zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem chemischen Element machen, in Erdkunde steht es schon am Ende des Schuljahrs auf dem Stundenplan. Aber Paula weiß: „Jetzt stinken Busse nicht mehr, sie sind ganz leise und sie schaden auch nicht mehr der Umwelt“.

Genau dafür war die Zwölfjährige gemeinsam mit ihren Klassenkameraden auf die Straße gegangen. Schon in der fünften Klasse hatten sich die Schüler zum ersten Mal am Rathaus getroffen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und die Erwachsenen zum Handeln aufzufordern. Jetzt sitzen die Schüler, die jetzt in der siebten Klasse am Gymnasium sind, im ersten Wasserstoffbus des Regionalverkehrs Köln (RVK) und machen sich ein eigenes Bild von der neuen Technologie.

Info Busse fahren ab nächste Woche Projekt Die RVK-Brennstoffzellen-Hybridbusse sind Teil der größten Wasserstoffbusflotte Europas. Es gibt noch keinen deutschen Hersteller, der die Busse baut. Tankstelle An der RVK-Niederlassung in Wermelskirchen sind künftig zehn Wasserstoff-Busse im Einsatz. Dafür hat der RVK am Braunsberg und in Meckenheim H2-Tankstellen gebaut. Der Wasserstoffantrieb eigne sich besser als E-Busse für den Betrieb im Bergischen Land, erklärt Georg Kemper, stellvertretender Leiter. So können Berge und Distanzen überwunden werden.

„Es war uns wichtig, dass die Schüler die ersten Bürger in unserer Stadt sind, die mit dem neuen Bus fahren dürfen“, sagt Thorsten Schmalt, Mitglied des RVK-Aufsichtsrats. In der nächsten Woche kommen Bürgermeister Rainer Bleek, zwei Landräte und die RVK-Verantwortlichen zur Niederlassung in Wermelskirchen, um die neue Flotte offiziell auf den Weg zu schicken.

An diesem Donnerstagvormittag feiern die Schüler Premiere mit einem der Busse – und machen eine Spritztour zur RVK-Niederlassung. „Es kommt für mich jetzt etwas plötzlich, dass so Busse wirklich möglich sind“, sagt Leona (12) als der Bus durch die Telegrafenstraße gleitet. Als die Schüler an der RVK-Niederlassung am Braunsberg aussteigen, betätigt die Busfahrerin fröhlich die Klingel. Weil der Bus so leise sei, habe er eine Art Straßenbahnklingel bekommen, um sich bemerkbar zu machen, erklärt Schmalt und blickt dem Bus nach, der sich gerade auf den Weg zur Tankstelle macht, die am Ende des Geländes zu finden ist.

Dort werden die Schüler nachher wieder einsteigen – nachdem sie einige lehrreiche Informationen über die aufwändige Technik bekommen haben. Projektleiter Jens Conrad gibt den Jungen und Mädchen in der großen Halle einen Einblick in Brennbox und Batterie, in die Umwandlung von Wasserstoff in Strom, das europaweite Leuchtturmprojekt, an dem sich der RVK beteiligt und erzählt auch von den Problemen, Hersteller zu finden, die sich für die Wasserstofffahrzeuge begeistern ließen, um Busse zu bauen.

„Dabei liegen die Vorteile für uns auf der Hand“, sagt Conrad, „hinten raus kommt nur noch Wasser, wir können schnell tanken und lange Strecken hinter uns legen“. Auch deswegen sei die Wahl auf Wasserstoffbusse, statt nur auf elektronisch betriebene Busse gefallen. So leiste der RVK nun seinen kleinen Beitrag gegen den Klimawandel, sagt er und blickt in die interessierten Augen der Schüler. Wie teuer Wasserstoff denn sei und wie zukunftsfähig?, fragt Sibel. Noch gebe es keinen festen Preis für Wasserstoff, erklärt der Projektleiter. Sei die Quelle nah, liege der Preis tiefer.

In Wermelskirchen bezahle man noch das Dreifache im Vergleich zur gleichen Menge Diesel. „Allerdings verbrauchen Wasserstoffbusse deutlich weniger“, erklärt er, „deswegen sind die Kosten ungefähr gleich“. Der RVK setze fest darauf, dass die Nachfrage nach Wasserstoff künftig steige und die Preise dann fallen. Außerdem wolle man irgendwann jenen Wasserstoff nutzen, den die rheinische Industrie als Abfallprodukt ohnehin produziere.