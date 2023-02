Krankenhaus in Wermelskirchen Sehbehinderte Frauen ertasten Brustkrebs

Die erste Sprechstunde mit der Medizinisch-Taktilen Untersucherin findet am 9. März in der Frauenarztpraxis im Krankenhaus in Wermelskirchen statt – sie ist eine Zweigpraxis der Gynäkologie im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ). Die Sprechstunde wird dann 14-tägig angeboten. Termine können unter Telefon 02196 98101 vereinbart werden.