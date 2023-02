Konjunktur-Umfrage Rhein-Berg IHK sieht eine „herausfordernde“ Lage für die Wirtschaft

„Der aktive Einsatz der Politik in Krisenzeiten hat durchaus Positives bewirkt. Dennoch verhindert der mangelnde politische Reformwille und die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland eine nachhaltige Erholung. Kritisch ist die Lage besonders bei energieintensiven Industriebetrieben. Diese kämpfen weiter mit hohen Kosten und haben große Sorge vor einer möglichen mangelnden Versorgungssicherheit bei Strom und Gas“, fasst Ellen Lindner die aktuelle Lage zusammen. Trotz Verbesserung des Konjunkturklimas bestehe daher das Risiko, dass viele Schlüssel-Unternehmen für den Wohlstand in der Region Rhein-Berg ihre Produktion aus Deutschland weg in andere Länder verlagern, in denen Energie sicherer und günstiger zu haben sei.