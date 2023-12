Gesundheitsversorgung in Moers Verstärkung für die Kardiologie am St.-Josef-Krankenhaus

Seit 20 Jahren wird am St.-Josef-Krankenhaus in Moers in Kooperation mit der Gemeinschaftspraxis für Kardiologie Moers ein Herzkatheterlabor betrieben. Im Januar 2024 erfolgt ein Standortwechsel der Praxis. „Das Herzkathether-Labor wird jedoch vom Team der Klinik für Kardiologie am St.-Josef-Krankenhaus in bewährter Form und Zuverlässigkeit weitergeführt“, teilte das Krankenhaus mit.