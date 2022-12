Höchste Standards erfüllt Hernienchirurgie des Krankenhauses Wemelskirchen erneut zertifiziert

In Deutschland gibt es jährlich rund 350.000 Hernienoperationen. „Diese Eingriffe sind hierzulande fast die meisten chirugischen Operationen“, weiß Dr. Arif Yaksan, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirugie am Krankenhaus Wermelskirchen. Mit seinem Team operiert er jährlich 400 bis 500 Leistenbrüche sowie 50 Narbenbrüche. „Das sind ein Viertel bis ein Fünftel der Eingriffe hier im Krankenhaus“, so der Mediziner.