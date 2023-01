Dysplasie-Sprechstunden in Wermelskirchen Neue Möglichkeiten bei der Krebsvorsorge

Stellten Ärzte früher eine Zellveränderung am Gebärmutterhals fest, folgte meistens umgehend eine Operation – großflächig und meist ungünstig für Frauen, die noch vor der Familienplanung standen. Später richteten ausgewählte Fachärzte eine Dysplasie-Sprechstunde für Patientinnen mit auffälligem Befund ein – um die Ergebnisse abzuklären. Bisher mussten Patientinnen aus Wermelskirchen für diese Sprechstunde mindestens bis Remscheid fahren. Ab sofort können sie ihre Befunde auch in Wermelskirchen abklären lassen: Die Gynäkologie im Krankenhaus hat jüngst die Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) für die Dysplasie-Sprechstunde erhalten. Nach dem Anruf des Frauenarztes, können sich Patientinnen nun also für die Dysplasie-Sprechstunde im Krankenhaus einen Termin geben lassen. „Das ist eine deutliche Verbesserung der Krebsvorsorge am Ort“, sagt Vitaly Markhinin, Oberarzt in der Fachabteilung im Krankenhaus.