Gastronomie in Wermelskirchen Café im Krankenhaus wird wieder eröffnet

Krankenhaus-Café Nachdem die Familie Floeck das Krankenhaus-Café bis zum Ruhestand erfolgreich betrieben hatte, stand es seit April 2022 leer. Zwischenzeitlich habe es Versuche der Reaktivierung gegeben, die aber unter dem Einfluss der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht Fuß fassten, erinnert Christian Madsen.

Öffnungszeiten Der erste Öffnungstag von „DenDo’s Café“ ist am Freitag, 22. Dezember. Auch am 23. und 24. Dezember ist geöffnet, am ersten und zweiten Weihnachtstag bleibt das Café geschlossen. Danach ist „DenDo’s Café“ täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. „Es kann sein, dass wir anhand der Erfahrungen in den ersten Monaten die Öffnungszeiten anpassen“, blickt Sibel Tuncer aus.