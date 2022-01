Festausschuss Dabringhausen : Rosenmontagszug im Dorf ist abgesagt

Dabringhausen Angesichts der Corona-Pandemie sieht der Festausschuss Dabringhausen keine Chance für einen närrischen Lindwurm durchs Dorf. Damit findet die 44. Auflage im kommenden Jahr statt, das hoffen jedenfalls die Aktiven.

Was das närrische Volk ahnte und befürchtete, ist jetzt offiziell entschieden: Der Rosenmontagszug am 28. Februar ist abgesagt. Diese Entscheidung bestätigte der Vorsitzende des Festausschusses Dabringhausen, Peter „Zausel“ Eickhoff, auf Anfrage unserer Redaktion. Damit ist die karnevalistische Session 2021/2022 im Dorf auch schon wieder beendet, noch bevor sie richtig begonnen hat. Ein weiteres Jahr in Folge zwingt die Corona-Pandemie die Jecken dazu, ihre Pappnasen und Kostüme im Schrank zu lassen.

Ausfälle Bei den Rosenmontagszügen in Dabringhausen – bisher fanden insgesamt 43 von ihnen statt – trotzten die Jecken in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich Regen, Sturm und sogar Schnee. Lediglich Anfang der 1990er-Jahre fand der bunte Zug der Närrinnen und Narren aufgrund des Zweiten Golfkriegs (Erster Irakkrieg) nicht statt.

Lockdown Die Corona-Pandemie zwingt den Dawerkuser Rosenmontagszug nach 2021 nun ein zweites Mal in Folge in die Knie. 2020 fand der närrische Lindwurm durch das Dorf noch statt – kurze Zeit später rollte die Covid-19-Welle an und führte zum ersten Lockdown.

Was dieses Jahr zu Karneval stattfindet – und was nicht

Im Hinblick auf besagte Verantwortung hätten viele Gruppen und Gesellschaften bei den Gesprächen signalisiert, bei einem etwaigen Rosenmontagszug 2022 nur in verkleinerter Form oder gar nicht teilnehmen zu wollen: „Und ganz klar: Einen Rosenmontagszug zu machen, bei dem aufgrund der Regelungen im Anschluss kein Straßenkarneval stattfinden darf, ist ein Blödsinn. Das macht keinen Spaß.“ Die Indoor-Veranstaltungen Kinderkarneval, Altweiber und „Wir unter uns“, die in der Mehrzweckhalle Dabringhausen, dem Dawerkuser „Gürzenich“, stets die „heiße“ Karnevalswoche vor dem Rosenmontag bilden, sind logischerweise und folgerichtig genauso vom Tisch wie der Rosenmontagszug. „Ganz nach dem Motto, was sich das designierte Dreigestirn für 2021/2022 gegeben hat, hoffen wir darauf, dass wir in der Session 2022/2023 den Karneval wieder feiern können: ‚Pandemie – isch kann net mieh, mir sin jeck wie nie‘“, drückt Peter Eickhoff die Hoffnung des Festausschusses aus. Dem Festausschuss, der ein eingetragener Verein ist, gehören 15 Gruppen und Gesellschaften an. Auf der Festausschuss-Homepage formuliert der Vorstand: „Die Sicherheit der Teilnehmer und der Besucher des Rosenmontagszugs ist uns sehr wichtig. Dass ein Rosenmontag ohne Straßenkarneval stattfinden soll, konnten wir uns auch nicht vorstellen. Die Zugteilnehmer haben uns auch mitgeteilt, dass sie kein gutes Gefühl haben, den Zug unter diesen Umständen laufen zu lassen. Wir haben uns dann zur Absage des Zuges entschlossen. Der Zug 2023 ist unsere neue Hoffnung.“