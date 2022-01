Veranstaltungen in Neuss und Düsseldorf : Termin-Ärger um Rosenmontagszug und Hansetag

Der Rosenmontagszug soll am 29. Mai in Düsseldorf stattfinden - parallel zum Abschluss des Hansetags in Neuss (Symbol-Bild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Die Stadtratsfraktion Die Linke/Die Partei übt scharfe Kritik an der Entscheidung des Comitees Düsseldorfer Carneval, den Rosenmontagszug am 29. Mai auszurichten. Dies stelle die interkommunale Partnerschaft zwischen Neuss und Düsseldorf auf eine harte Probe.

In Düsseldorf wird derzeit ein individueller Name für den vom 28. Februar auf den 29. Mai verschobenen Rosenmontagszug gesucht. Denn der findet in 2022 an einem Sonntag statt und hat keinen direkten Bezug zum traditionellen Feiertag der Karnevalisten. Nur: Wenn in Düsseldorf gefeiert wird, befürchtet Die Linke/Die Partei in Neuss Katerstimmung – und das ausgerechnet beim Hansetag, auf den sich die Stadt seit Jahren vorbereitet. Die Neusser Stadtverordnete Yulia Vershinina (Die Partei) macht ihrem Ärger Luft. „Der Schlusstag des Hansetags droht in einem dreifachen Helau unterzugehen“, erklärt sie. „Der neue Termin ist zumindest für Düsseldorf kein Problem mehr. Dafür sabotiert man nun den Abschluss des Neusser Hansetages, was man in Bezug auf das nachbarschaftliche Verhältnis nur als rücksichtslos und egoistisch bezeichnen kann.“