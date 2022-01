Stipendium auch für Neusser : Künstler können sich bei „City Artists“ bewerben

Neuss Das NRW Kultursekretariat (NRWKS) schreibt gemeinsam mit seinen 21 Mitgliedsstädten für das Jahr 2022 mehrere Kunststipendien im Gesamtwert von 50.000 Euro aus. Künstler aus den Bereichen Malerei, Skulptur, (Video-)Installation, zeit­basierte Medien und Fotografie können sich für die Förderung von 5000 Euro pro Person bewerben.

Ausgezeichnet werden bis zu zehn Künstler aus zehn Mitgliedsstädten. Auch Neuss zählt zu den insgesamt 21 Mitgliedstädten. Bewerben können sich Künstler, die ihren Wohnsitz in einer Mitgliedsstadt haben, zum Zeitpunkt der Bewerbung das 50. Lebensjahr noch nicht überschritten haben und die eine künstlerische Ausbildung an einer Hochschule, Akademie oder Meisterklasse genossen oder eine Reihe von Ausstellungen in Museen, Kunsthallen oder Vereinen vorweisen können.