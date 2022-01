Session 2022 in NRW : Was dieses Jahr zu Karneval stattfindet – und was nicht

Düsseldorf/Köln Auch 2022 steht der Karneval unter dem Zeichen des Coronavirus. Viele Veranstaltungen werden abgesagt, verschoben oder finden in anderer Form statt. Hier finden Sie den aktuellen Stand.

Welche Corona-Regeln gelten für den Karneval?

Weniger klar ist die Lage für den Sitzungskarneval, also Veranstaltungen wie Prinzenproklamationen, die auch in der Regel in Innenräumen stattfinden. Für diese haben Land und Spitzenvertreter des organisierten Karnevals sich eigentlich auf eine freiwillige Absage geeinigt. Das wollen aber nicht alle Vereine mittragen. Für alle Veranstaltungen, die draußen stattfinden, gibt es bislang keine explizite Regel vom Land.

Findet der Düsseldorfer Rosenmontagszug statt?

Findet der Kölner Rosenmontagszug statt?

Sind kleinere Karnevalszüge in NRW abgesagt?

Das ist von Ort zu Ort unterschiedlich. In Solingen etwa haben sich die Karnevalisten für eine Absage entschieden. Damit fällt der Zug zum zweiten Mal in Folge aus. Das Risiko für die Gesundheit der Teilnehmer und Zuschauer sei zu groß, hieß es vom dortigen Festausschuss. Auch in Bonn und Neuss sind die Züge bereits abgesagt. In Mettmann hingegen will das Festkomitee den Karnevalszug wie in Düsseldorf verlegen. Das genaue Datum steht noch nicht fest, doch es könnte wie in der Landeshauptstadt der 29. Mai werden. „Wir können uns gut vorstellen, dass wir den Zug am gleichen Tag wie unsere Nachbarstadt Düsseldorf durchführen“, hieß es vom Vorstand.