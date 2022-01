Warn-App und Tests im Rhein-Kreis Neuss : Richtig handeln bei Corona-Verdacht

Auf einem Handy zeigt die Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko an, das darauf hinweist, Kontakt mit einer infizierten Person gehabt zu haben (Symbol-Bild). Foto: dpa/Kira Hofmann

Rhein-Kreis In Zeiten der hochansteckenden Omikron-Variante schlägt die Corona-Warn-App häufiger an. Was tun bei einem Alarm? Und was gilt nach positivem Schnelltest? Barbara Albrecht, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes, gibt Antworten.