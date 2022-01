Fahrrad-Situation in Neuss : Bürger sollen Radweg-Schäden melden

Neuss Mit kleineren Sanierungsarbeiten sollen Radwege in Schuss gebracht werden. Um Problembereiche zu identifizieren, setzen die Grünen auf die Unterstützung der Neusser.

Die Grünen hadern mit dem Zustand der Radwege in Neuss. Die Partei moniert, an zahlreichen Stellen im Neusser Stadtgebiet komme wenig Fahrfreude auf, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs sei. Der Grund: gerissener Asphalt, zu enge Spuren und schlechte Beschilderung. Obwohl Klimawandel und Mobilitätswende in aller Munde seien, passiere mit den Neusser Radwegen bisher oft nur dann etwas, wenn ganze Straßenzüge saniert werden. Andrea Wilhaus, Vorstandsmitglied der Grünen, erklärt: „Wir können durch kleinere Sanierungsarbeiten die Radwege schnell in einen besseren Zustand bringen, dadurch die Lust der Neusser am Radfahren enorm steigern und so unseren Klimazielen näherkommen. Dafür brauchen wir aber die Mithilfe der und Bürger.“