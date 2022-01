Krankenhäuser in Neuss : Kliniken: Testpflicht auch für geboosterte Besucher

Neuss Auch wer eine Booster-Impfung vorweisen kann, benötigt einen aktuellen negativen Corona-Test bei einem Krankenhausbesuch. Zudem gilt für das gesamte Krankenhaus eine FFP2-Maskenpflicht.

Mit der Regelung reagiert die Geschäftsführung auf die veränderte Pandemielage und die rasche Verbreitung der Omikron-Variante. „Die Vorsichtsmaßnahmen sollen helfen, die ganze Bandbreite medizinischer Versorgung unserer Klinik auch in den kommenden Wochen anbieten zu können und die Stabilität der kritischen Infrastruktur im Gesundheitswesen zu gewährleisten“, erklärt Etienne-Geschäftsführer Paul Kudlich. Besucher zeigen ab 17. Januar beim Betreten der Klinik ihren gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis und zusätzlich einen aktuellen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test. Dieser kann nicht vor Ort gemacht werden, sondern muss zuvor in einem externen Testcenter durchgeführt worden sein – fußläufig erreichbar ist zum Beispiel ein Testzentrum an der Ecke Neusser Weyhe/Venloer Straße 192-194. „Ungeimpfte oder nicht Genesene können keine Besuche mehr abstatten. Und auch mit vorhandener Booster-Impfung verlangen wir nach wie vor einen tagesaktuellen negativen Antigen- oder PCR-Test“, betont Kudlich. Für bestimmte Bereiche, wie beispielsweise die Palliativstation, kann es in seltenen Fällen abweichende Regelungen geben. Besondere Absprachen müssen aber mit dem ärztlichen oder dem Pflegepersonal auf der Station getroffen werden.