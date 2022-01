Ausstellung in Neuss : Als Thomas Schütte an der Kunstakademie studierte

„Verschiedene Tapetenmuster“ (1975) von Thomas Schütte werden an einer Wand in der Skulpturenhalle präsentiert. Foto: VG Bild-Kunst/Michael Scheibenreiter

Neuss Noch bis zum 13. März können Besucher die frühen Werke des Bildhauers in Neuss sehen. Warum sich der Rückblick für ihn „eigenartig“ anfühlt.

In der Skulpturenhalle wurde tapeziert: Große Bahnen Packpapier hängen an der Wand, bemalt wurden sie in Orange, Weiß, Gelb und Braun: „Große Tapeten“ ist auf einem Schild zu lesen, gemacht wurden sie von Thomas Schütte. Und das schon 1975: Die Tapeten gehören zu den frühen Werken des Bildhauers. Die zeigt er nun in einer eigenen Schau in seiner Skulpturenhalle im Kulturraum Hombroich.

Noch bis März bekommen Besucher einen Einblick in seine Arbeiten aus der Zeit zwischen 1975 bis 1981, jenen Jahren also, in denen Thomas Schütte noch an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Fritz Schwegler und Gerhard Richter studierte. „Die Arbeiten sind in einem guten Zustand, so dass man sie noch zeigen kann“, erklärt Thomas Schütte, während er seinen Blick in der Skulpturenhalle schweifen lässt.

Goldene Ringe sind dort an einer Wand zu sehen, die aus der Ferne an CDs erinnern, gleich daneben wurden mehrere Bretter in unterschiedlichen Farben und Formen aufgereiht: „Lager 1978“ heißt die Installation und ist seit der ersten öffentlichen Ausstellung 1980 in Frankfurt erstmals wieder in jener Größe zu sehen. „Amerika“ hingegen wurde 1975 innerhalb von vier Tagen mit Bleistift auf Papier gebracht, Fotografien dokumentieren den Entstehungsprozess. In einem weiteren Raum wurden mehrere abstrakte Bilder im Backsteinformat zu einer „großen Mauer“ zusammengesetzt.

Eigenartig sei es, so Thomas Schütte, wieder umgeben von seinen Arbeiten aus Studienzeiten zu sein. „Man vergisst, was für eine Zeit es damals war“, sagt er. Denn zwischen 1977 und 1982/1983 habe eine gewisse Endzeit-Stimmung geherrscht: Der kalte Krieg und Terroristen bestimmten die Nachrichten. Und die Kunst? Da habe das Prinzip gegolten: Es ist Kunst, je weniger es aussieht wie Kunst. „Sie hat sich versteckt, alles was heute wieder gemacht wird, war damals verboten“, erzählt Schütte: Fluxus, Zero und Konzeptkunst seien am Ende angekommen.

Wenn die offizielle Kunst also bloß noch eine Tapete ist, könne er direkt Streifenmuster malen, erklärt Schütte über seine „Tapeten-Reihe“. Ein wenig geschmeichelt sei er heute schon, wie frech er als Student gewesen ist. So liegt seinen Arbeiten häufig auch ein eigener Humor zugrunde: Kunst hat er als Beruhigungsmittel, als Valium gemalt. Und ein leeres Bild hat er mit dem Zusatz „In Arbeit seit 1974“ versehen. In seinem Fundus hat Schütte sogar Werke gefunden, die noch nie an einer Wand gehangen haben. Etwa einen Kometen.

Gut möglich, dass ein Teil der Ausstellung demnächst in New York zu sehen ist: Denn eigentlich wollte das Moma schon im vergangenen Jahr eine große Retrospektive des Bildhauers zeigen, corona-bedingt wurde sie auf 2024 verschoben.