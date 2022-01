Energieversorger in Hückeswagen und Wermelskirchen : Fragen zur Jahresabrechnung der BEW am besten telefonisch

Hückeswagen Aufgrund der weiterhin hohen Corona-Zahlen bleiben die Kundencentren der BEW weiterhin geschlossen. Wer Fragen hat, sollte sich telefonisch dort melden – oder es über die Internetseite des Energieversorgers versuchen.

Mehr als 43.000 Haushalte erhalten diese Woche die Jahresabrechnung der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH. Die Verbrauchsdaten im BEW-Versorgungsgebiet wurden von November bis Ende Dezember erfasst und die Zählerstände von mehr als 81.000 Strom-, Gas- und Wasserzählern abgelesen. „Aufgrund der aktuellen Corona-Situation versuchen wir, persönliche Kontakte soweit möglich zu vermeiden“, teilt Pressereferentin Sonja Gerrath mit. Daher blieben die Kundencenter weiterhin geschlossen – in Hückeswagen ist das an der Bahnhofstraße und Wermelskirchen das an der Telegrafenstraße betroffen. „Nur so können wir unserer Aufgabe als kritischer Infrastrukturbetreiber gewährleisten“, betont Sonja Gerrath.