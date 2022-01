Ober-Narr wird geehrt : Närrische Eule für den Karnevalisten Heinz Hülshoff

Düsseldorf Die Närrischen Schmetterlinge feierten 2 x 11 Jahre! Und bei der Gelegenheit wurde ein bekannter Sänger gefeiert: Heinz Hülshoff.

„Heinz Hülshoff ist ein bekanntes Gesicht im Düsseldorfer Karneval, dass sich auf vielen Ebenen engagiert, etwa bei seinen ehrenamtlichen Auftritte während der Pandemie in Altenheimen in Ratingen und Düsseldorf. Solche Menschen braucht unser Karneval,“ lautet die Begründung von Kurt Fenn, der Präsident und Vorsitzende der Närrischen Schmetterlinge, der übrigens von Anfang an dabei ist. „Ich bin wahnsinnig glücklich und stolz darauf, was wir gemeinsam in den vergangenen 22 Jahren geschafft haben“, sagte er bei der coronakonformen Feier im Schützenhaus in Flingern.