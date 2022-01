Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen : Live-Comedy-Show „NightWash“ kommt nach Wermelskirchen

Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen

Cüneyt Akan ist Newcomer in der Stand-Up-Comedy und wird den Abend in der Kattwinkelschen Fabrik moderieren. Foto: G. Schroeder

Wermelskirchen Vier Newcomer-Künstler treten am Mittwoch in der Kattwinkelschen Fabrik auf. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

„NightWash“ ist zu einer bekannten Marke für Stand-up-Comedy in Deutschland geworden und wurde 2016 hierfür sogar mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Mit mehr als 200 Live-Terminen pro Jahr ist „NightWash“ zudem die erfolgreichste Live-Comedy-Show im deutschsprachigen Raum. Künstler wie Mario Barth, Carolin Kebekus, Chris Tall oder Faisal Kawusi hatten dort einen ihrer ersten Auftritte. Am Mittwoch, 19. Januar kommt das Format in die Katt. Mit dabei sind dann Cüneyt Akan als Moderator, „Selfie-Sandra“, Paul Wolter und Kristina Bogansky.