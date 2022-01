Engpass in Wermelskirchen : Biontech-Impfung nur in Burscheid und Overath

Wermelskirchen Wegen Lieferengpässen des mRNA-Impfstoffes Biontech steht dem Rheinisch-Bergischen Kreis ab sofort ein geringeres Kontingent zur Verfügung als ursprünglich angenommen.

Ab heute, Montag, 17. Januar, werden daher Impfungen vorübergehend für diese Personengruppen ausschließlich in den stationären Impfstellen des Kreises in Burscheid und Overath angeboten, nicht aber mehr in Wermelskirchen, heißt es in einer Pressemitteilung aus Bergisch Gladbach. Aktuell sei noch nicht abzusehen wann wieder genügend Biontech-Impfstoff für alle Impfstellen zur Verfügung steht.