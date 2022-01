Pandemie-Entwicklung am Montag : Erstmals mehr als Tausend Omikron-Fälle im Kreis

Wermelskirchen Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden erstmals 1029 Nachweise der Omikron-Variante gezählt. In Wermelskirchen gibt es 72 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis knackt die 500-Marke.

Am vergangenen Freitag und Samstag zählte der Rheinisch-Bergische Kreis 537 weitere Corona-Fälle, davon 72 in Wermelskirchen. Im Kreis sind derzeit 2953 Personen infiziert, 3282 befinden sich in Quarantäne. 289 weitere Personen gelten als genesen. In Wermelskirchen sind aktuell 315 Personen infiziert, 328 Personen befinden sich in Quarantäne.