Broschüre in Wermelskirchen vorgestellt : Bewegungstipps für Senioren

Die Broschüre wurde gemeinsam vom Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis und dem Kreisseniorenbeirat Rheinisch-Bergischer Kreis erarbeitet. Foto: Kreis

Wermelskirchen Die Broschüre „Bewegt älter werden im Rheinisch-Bergischen Kreis“ wurde vorgestellt. Sie informiert unter anderem über Sportangebote im Kreis und zeigt auf, an wen Seniorinnen und Senioren sich wenden können, wenn sie an mehr Bewegung interessiert sind.

Welche Sportangebote für Seniorinnen und Senioren gibt es im Rheinisch-Bergischen Kreis? An wen können sie sich wenden, wenn sie Interesse an mehr Bewegung haben? Antworten auf diese Fragen gibt die neue Broschüre „Bewegt älter werden im Rheinisch-Bergischen Kreis“. Diese hat der Kreisseniorenbeirat gemeinsam mit dem Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis erarbeitet. Ältere Menschen finden hier passende Angebote von Sportvereinen übersichtlich nach Kommunen aufgelistet. Außerdem werden wichtige Ansprechpersonen aus Seniorenarbeit und Sport sowie weitere Tipps für mehr Bewegung im Alltag genannt.

„Damit möchten wir mehr Bewegung und Sport in den Alltag älterer Menschen integrieren und zu einer besseren Lebensqualität verhelfen“, so Yvonne Holtmann vom Kreissportbund, die das Projekt „Bewegt älter werden in NRW!“ begleitet. Die Informationen in der neuen Broschüre sind das Ergebnis einer umfänglichen Befragung aller Mitgliedsvereine des Kreissportbunds im April 2021. Natürlich gibt es aber auch außerhalb der Sportvereinslandschaft weitere Bewegungsmöglichkeiten in den Kommunen, wie zum Beispiel bei der Volkshochschule, in den Begegnungsorten der Städte und Gemeinden sowie bei kommerziellen und privaten Anbietern.

Für ältere Menschen bedeutet regelmäßige Bewegung den Erhalt der Selbstständigkeit und der gewohnten Lebensqualität. „Außerdem kann mit alltäglicher Bewegung oder Sport jederzeit begonnen werden – es ist also nie zu spät, ein aktiveres Leben anzufangen!“, motiviert Werner Allendorf, Vorsitzender des Kreisseniorenbeirats und des Seniorenbeirats Wermelskirchen. Egal ob regelmäßige Spaziergänge, Radtouren, gemeinsames Walken, Schwimmengehen, Treppensteigen statt Aufzugfahren oder die Teilnahme an Angeboten von Sportvereinen – jede noch so kleine Bewegung macht den Unterschied. „Insbesondere, weil sich Bewegung jeglicher Art auch positiv auf die Psyche, den Geist und das Denken auswirkt.“

Zudem haben Sport und Bewegung in Gemeinschaft positive Effekte auf das soziale Wohlbefinden“, ergänzt Annika Möller, Geschäftsführung des Kreisseniorenbeirats vom Amt für Soziales und Inklusion des Kreises. Die Themen des aktiven Alter(n)s, der Prävention für ein gutes Leben im Alter und der Pflegeprävention sind dort Schwerpunktthemen des Planungsstabs Inklusion, Senioren und Pflege.

Die Broschüre können Interessierte auf den Websites des Rheinisch-Bergischen Kreises, www.rbk-direkt.de, des Kreissportbunds, www.kreissportbund-rhein-berg.de, sowie der örtlichen Seniorenvertretungen herunterladen.