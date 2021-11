Namenhafte Künstler in Wermelskirchen : „International Guitar Night“ in der Katt

„International Guitar Night“ in der Katt

Namenhafte Künstler in Wermelskirchen

Mit ihrer eindrucksvollen Modern-Fingerstyle-Technik und einer Stimme, die unter die Haut geht, macht die Gitarristin und Singer-Songwriterin Sophie Chassée schon seit einiger Zeit in der Szene auf sich aufmerksam. Foto: Christian Olschina

Wermelskirchen In der Kattwinkelschen Fabrik findet ein Konzert der Meisterklasse statt. Es spielen vier namenhafte Künstler an der Gitarre, sie kommen aus Deutschland, Frankreich und Wales. Die jüngste Musikerin ist er 24 Jahre alt.

Die „International Guitar Night 2021“ macht dieses Jahr in der Katt halt. Vier internationale Gitarristen treten einzeln nacheinander auf. Den Zuhörern wird ein außergewöhnliches Konzert mit vielen Facetten, verschiedenen Genres und internationaler Vielfalt geboten.

Mit ihrem neuen Solo-Album „Lesson Learned“ macht Chassée in der Gitarrenszene erneut auf sich aufmerksam und steht mittlerweile mit weltbekannten Gitarristen wie Jon Gomm, Joscho Stephan oder Michael Fix auf der Bühne. Die seltene Kombination als Gitarrenvirtuosin und begnadete Singer-Songwriterin, die sie in sich vereint, sorgt regelmäßig für weit offenstehende Münder im Publikum. Sophie Chassées Konzerte sind einmalig und lassen niemanden unberührt.

Dylan Fowler ist seit 30 Jahren ein international gefeierter Gitarrist, Multi-Instrumentalist, Komponist und Arrangeur. Genauso in keltischer Musik zu Hause wie im europäischen Jazz, Balkan- und skandinavischer Musik, hat er sich der walisischen traditionellen Musik verschrieben. Bei seiner Landschaftsmalerei in Tönen wechseln sich hypnotische Stille mit ausgelassenen Rhythmen ab; keltische Klangfarben changieren manchmal fast unmerklich in Balkan-Folklore oder gar ins Orientalische; virtuose Gitarrenstücke kontrastieren mit feinen Ensembletiteln auf akustischen Instrumenten.