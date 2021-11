Eröffnung H2Werkstatt RheinBerg : Wasserstoff-Kompetenzen verbinden

INFO

RVK-Betriebshof In der Region sind bereits grundlegende Erfahrungen mit der Nutzung von Wasserstoff (H2) durch die Busflotte der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) vorhanden. So gibt es in Wermelskirchen bereits eine Wasserstoff-Tankstelle für die Busse. Das Regionale 2025-Leuchtturmprojekt „Grüner Mobilhof“ in Bergisch Gladbach gilt als wichtiger Anker.

Emissionsfrei Insgesamt betreibt die RVK 35 der emissionsfreien Busse und verfügt damit über Europas größte Brennstoffzellen-Hybridbusflotte. Neben den zehn Bussen in Wermelskirchen fahren die restlichen 25 Fahrzeuge in Bergisch Gladbach, Meckenheim und Hürth. Die neuen Busse ergänzen die bisherige Flotte von 30 dieselbetriebenen Fahrzeugen der RVK in Wermelskirchen.