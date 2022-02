Kriminalitätsstatistik der Polizei Rhein-Berg : Weniger Einbrüche, mehr Betrugsdelikte

Geldautomatensprengung bei der Deutschen Bank im November 2021. Foto: Annika Lamm

Wermelskirchen/Rhein-Berg Die Kreispolizei hat die Kriminalstatistik für 2021 veröffentlicht. Die Aufklärungsquote ist auf einem Höchststand. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Kriminalitätsgeschehen haben ihre Schattenseiten.

Die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis können sich in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen.“ Dies verkündeten die Verantwortlichen der Kreispolizei auf einer Pressekonferenz anlässlich der Bekanntgabe der Kriminalstatistik für das Jahr 2021. Im NRW-Vergleich, so bestätigten es sowohl Landrat Stephan Santelmann als auch Kriminalrat Marc André Linden, gehört die Region demnach weiterhin zu den zehn sichersten Kreisen im gesamten Bundesland. „Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat bei uns im Kreis zu werden, hat sich in den letzten Jahren zum Glück zusehends verringert“, sagt Stephan Santelmann

Für den Landrat macht es dabei auch keinen großen Unterschied, dass der Rheinisch-Bergische Kreis im Landesvergleich nun nicht mehr, wie im Jahr 2020, den fünften Rang belegt (mit insgesamt 12.157 Straftaten), sondern in 2021 auf Rang neun (mit insgesamt 12.912 Straftaten) zurückfiel. „Das sind manchmal nur Prozent-Anteile, die darüber entscheiden, ob man nun Dritter, Fünfter oder Neunter ist“, sagt er.

Info Einbruchsradar der Polizei Rhein-Berg Internet Um den Menschen in der Region einen besseren Überblick über die fortlaufende Entwicklung der Einbruchskriminalität im Kreis zu verschaffen, gibt es auf der Internetseite der Polizei Rhein-Berg ein Wohnungseinbruchsradar. Dort wird in einer Karte aufgezeigt, wo in der jeweiligen Gemeinde eingebrochen wurde. Die Hausnummern der Tatorte sind aus Datenschutzgründen nicht erkennbar.

Besonders erfreulich sei es aus seiner Sicht, dass die Aufklärungsquote aller Straftaten den höchsten Wert seit 20 Jahren erreicht hat. In 2012 lag diese Quote noch bei knapp 46 Prozent, nun sind es etwa 55 Prozent. 319 Wohnungseinbrüche im Kreis in 2021 bedeuten zudem einen Rückgang von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wo es 356 Einbrüche gab. Noch deutlicher wird dieser Rückgang bei einem Blick auf die Fallzahlen für das Jahr 2015. Dort lag die Zahl der Einbrüche im Kreis noch bei 1098. „Das ist ein großer Erfolg“, sagt Santelmann, auch wenn in den Statistiken der vergangenen beiden Jahren auch die Pandemie eine Rolle spielen würde. „Die Menschen haben sich zum Beispiel durchs Homeoffice natürlich häufiger zuhause aufgehalten als zuvor“, sagt der Landrat.

Die Auswirkungen der Pandemie auf das Kriminalitätsgeschehen haben jedoch auch ihre Schattenseiten. „Die Krisensituation und die damit einhergehenden politischen Entscheidungen und Einschränkungen der persönlichen Freiheit erhitzten die Gemüter und steigerten merklich die Konfliktdynamiken der Bevölkerung“, sagt Santelmann. Rohheitsdelikte wie Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung würden mittlerweile zum Alltag gehören. Auch ein erhöhter Widerstand gegen Polizisten und Ordnungskräfte sei festzustellen. In 2021 wurden insgesamt 82 tätliche Angriffe auf Beamten registriert, in den 2010er Jahren war es noch fast die Hälfte. Eine Entwicklung, die die Kreispolizei, auch im Hinblick auf die Polizistenmorde in Rheinland-Pfalz, im Auge behält. „Der Trend ist definitiv erkennbar. Der Umgangston wird rauer“, sagt Kriminalrat Marc André Linden dazu.

Eine weitere negative Entwicklung ist der erneute Anstieg an Betrugsdelikten. Dieser stehe in einem direkten Zusammenhang mit der voranschreitenden Digitalisierung. „Ein fortwährender Zuwachs belegt, dass sich Kriminelle zum Beispiel mit professionell anmutenden Fake-Shops und falschen Inseraten schnell auf die enorm angewachsene Warennachfrage im Internet eingestellt haben“, erklärt Stephan Santelmann. Die Hintermänner zu ermitteln, sei hierbei nahezu unmöglich.

Im Internet sei zudem auch das Thema Kinderpornografie ein immer größer werdendes Problem. Die vielen Straftaten in diesem Bereich seien auch der Hauptgrund dafür, dass die Statistik der Sexualstraftaten im Rheinisch-Bergischen Kreis im Jahr 2021 in die Höhe schoss. Im letzten Jahr zählte man bei der Kreispolizei 273 Fälle, ein Jahr zuvor waren es 172. „Dass liegt nicht daran, dass es mehr Kinderpornografie gibt, sondern, dass die Ressourcen zielgerechter auf diesen Bereich gelenkt wurden“ sagt Marc André Linden. Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit und den Austausch mit anderen Behörden hätte man relativ schnell auch andere Tatverdächtige ausmachen können.