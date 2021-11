Aktuelle Zahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis : Acht Corona-Neuinfizierte in Wermelskirchen

Wermelskirchen / Rhein-Berg 149 weitere bestätigte Corona-Fälle meldete am Montag des Kreisgesundheitsamt – das sind nur die Fälle von Freitag und Samstag. Erst am Dienstag gibt es die Zahlen von Sonntag und Montag.

Die neuen Corona-Zahlen verteilen sich auf die Kreiskommunen wie folgt: 59 in Bergisch Gladbach, 14 in Burscheid, 16 in Kürten, zehn in Leichlingen, 19 in Odenthal, zwölf in Overath, elf in Rösrath und acht in Wermelskirchen. Der Kreis meldet 61 Personen als genesen.