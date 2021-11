Kinder- und Jugendförderplan für Wermelskirchen : Geschlechterspezifische Angebote fehlen

INFO

Regelung Laut Gesetz muss jede Kommune einen Kinder- und Jugendförderplan für die Dauer einer Wahlperiode aufstellen und beschließen. Dieser stellt demnach ein wichtiges Förderinstrument in der kommunalen Jugendhilfe dar. Ziel ist es, neben dem gesetzlichen Auftrag (also den Pflichtaufgaben einer Stadt) eine Planungssicherheit für die Träger der freien Jugendhilfe zu schaffen. Der Kinder- und Jugendförderplan soll dabei den Bestand an Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit darstellen, den Bedarf zur Weiterentwicklung aufzeigen und das Förderverfahren sowie die finanzielle Absicherung regeln.