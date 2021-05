Ängste und Sorgen in Wermelskirchen : Jugendamt schaltet eine Sorgen-Hotline

Wermelskirchen Die Pandemie führt auch vermehrt zu Problemen innerhalb der eigenen Familie.

An zunächst zwei Donnerstagen im Mai sind die Experten telefonisch oder per Videochat zu verschiedenen Themen erreichbar. Am 20. Mai geht es mit Fragen rund um die Kindertagesbetreuung und -pflege los. Dann erfahren Eltern, ob ihre Kinder Anspruch auf eine Betreuung haben, wonach sich dieser Anspruch richtet und ob die Anmeldung nicht direkt bei einer Kita erfolgen könnte und was dann wichtig ist. Dieses Thema wird von neun bis elf Uhr besprochen. Am selben Tag ab elf bis 13 Uhr stehen Mitarbeitende vom Allgemeinen Sozialdienst bereit. Der Sozialdienst berät und informiert in Fragen der Erziehung, in Trennungsfragen und schützt darüber hinaus Jugendliche und Kinder.