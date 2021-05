Statt Kinderstadt ein Sommerferienprojekt in Wermelskirchen : Katt lädt im Sommer zum Bauen ein

Statt Kinderstadt ein Sommerferienprojekt in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Kinderstadt fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Stattdessen sind 50 Jungen und Mädchen zum Hämmern, Sägen, Bohren und Schleifen in die Katt eingeladen. Die Anmeldung zur Verlosung der Plätze beginnt am Montag.

Die Projekte sind den Kindern überlassen. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Kinder gerne bauen und in Buden sitzen“, sagt Pfeiffer, „egal ob Jungs oder Mädels.“ Die Buden sind bei anderen Projekten der Katt dabei so bunt ausgefallen wie die Teilnehmer – dazu gehörten Hütten und Buden, aber auch Burgen, Zelte und Piratenschiffe. „Es gab immer Kinder, die fanden, ein Haus braucht auch Gardinen und dann genäht haben“, erklärt Katja Töbelmann, „oder Kinder haben den Wänden einen bunten Anstrich gegönnt oder dem Vorgarten ein Hochbeet.“ Alle Talente und Ideen seien willkommen, Kreativität solle nun endlich wieder ausgelebt werden. Das Team biete eine Grundidee und viel Raum und Material für die Projekte der Kinder. Trotz der getrennten Gruppe entstehe etwas Gemeinsames.

Anmeldung Wenn es mehr Interessierte als Plätze gibt, entscheidet das Los. Anmeldungen für die Verlosung sind vom 17. bis 21. Mai, jeweils von 10 bis 16 Uhr, im Jugendbereich der Katt möglich (unter dem Bistro). Die Auslosung findet am 26. Mai um 15 Uhr statt, die endgültigen Anmeldungen dann am 27. und 28. Mai von 10 bis 16 Uhr.

Kosten Die Teilnahme kostet inklusive Mittagessen 110 Euro pro Kind. Das Programm in der Kattwinkelschen Fabrik beginnt vom 5. bis 16. Juli täglich um 10 Uhr und endet um 16 Uhr.

Teilnahme Eingeladen sind Kinder zwischen acht und 14 Jahren, die ein Grundinteresse am Budenbauen haben.

Das „Aber“ der Organisatoren klingt nur ganz leise nach. Natürlich wisse niemand, welche Regeln es im Sommer für Veranstaltungen gebe, sagt die pädagogische Jugendamtsleiterin Barbara Frank. Aber das Konzept sei so zugeschnitten, dass man aktuell fest davon ausgehe, es auch umsetzen zu können: Insgesamt 50 Kinder können teilnehmen, unterteilt in fünf Zehnergruppen, die sich auf dem Gelände der Katt nicht begegnen. „Natürlich würden wir uns das anders wünschen“, sagt Kolja Pfeiffer, „aber wenn das Projekt so möglich wird, dann schaffen wir die Bedingungen.“