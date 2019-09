Trickbetrüger riefen Seniorin nachts an : Falsche Polizisten erbeuten Handtasche mit Geldbörse

Wermelskirchen Trotz vieler Warnungen und Appelle der Polizei fallen vor allem ältere Menschen immer wieder auf die Maschen von Trickbetrügern herein. Ihre Gutgläubigkeit, ihr Vertrauen in die Polizei als Behörde und vielleicht auch ihr Obrigkeitsdenken werden ihnen zum Verhängnis.

Am Wochenende wurde ein ältere Dame zum Opfer: Bislang unbekannte Täter nahmen am Samstag mehrfach telefonisch Kontakt mit der 78-jährigen Wermelskirchenerin auf. Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus und warnten die Seniorin vor Dieben, die angeblich in der Umgebung aktiv wären. Aus Sicherheitsgründen würde man dazu raten, so die Trickbetrüger, die Wertsachen der Polizei zu übergeben. In der Nacht von Sonntag auf Montag riefen die Täter kurz nach Mitternacht erneut an und verlangten nach Angaben der Polizei von der Dame, dass sie ihre Handtasche mit ihrer Geldbörse aus dem Fenster werfen soll. Die Täter erlangten durch diese Täuschung eine geringe Menge Bargeld. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.