Ansichtssache : Ohne das Ehrenamt zerfällt die Gesellschaft

Radevormwald Es wird nicht nur für Kirchengemeinden immer schwieriger, Ehrenamtler zu gewinnen. Auch viele Vereine sind überaltert. Ein gefährlicher Trend für die Gesellschaft.

Doch das Ehrenamt ist in der Krise. Das zeigt sich etwa an der Mühe, die protestantische Gemeinden in Radevormwald derzeit haben, Kandidaten für die Presbyteriumswahlen zu finden. Dasselbe ist aus vielen Vereinen zu hören: Vorstände sind überaltert, die Jugend bleibt weg. Und wer sich den Altersdurchschnitt im Rader Rat anschaut, der begreift, dass der Tag kommen könnte, an dem es schlicht nicht mehr genügend Kandidaten geben wird, um das zentrale demokratische Gremium der Stadt funktionsfähig zu halten.

Liegt das nun an Verantwortungslosigkeit und mangelnder Politisierung der Jugend, wie manche Ältere meinen? Mittlerweile wirkt die Jugend wieder recht politisiert, wenn man an die Proteste für einen besseren Klimaschutz denkt. Aber ganz falsch sind die Vorwürfe gegen die Jüngeren nicht. Viele von ihnen begreifen (noch) nicht, dass Institutionen der Gesellschaft nicht einfach funktionieren wie der WLAN-Empfang. Vereine brauchen Aktive. Politische Gremien brauchen Mitglieder. Nachbarschaftshilfe braucht Menschen, die zupacken.

Würde die ganze Energie, die (auch in Rade) aufs Meckern verschwendet wird, für positive Zwecke verwendet, das Gemeinschaftsleben könnte neu erblühen. Leider entwickeln sich viele – nicht nur jüngere Menschen – zu Einzelkämpfern, die Zynismus und Häme in die Welt posten. Es ist ein Teufelskreis: Je weniger Menschen sich für Gutes einsetzen, desto mehr Grund zur Verbitterung. Und je mehr dieser verbreitet wird, desto weniger finden Menschen noch den Antrieb, sich für andere einzusetzen und etwas Sinnvolles zu tun.

In unserer Zeitung war in dieser Woche zu lesen, dass viele Menschen in mittleren Jahren sich über den Egoismus und die Aggressivität in der Gesellschaft beschweren. Vereinfacht ausgedrückt: Die Deutschen sind wütend, weil die Deutschen so wütend sind. Klingt nach einem kniffligen Problem.