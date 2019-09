Herbstfest der Freiwilligen Feuerwehr Dabringhausen : Spielend lernen, wie ein Feuerlöscher funktioniert

Dabringhausen Das Herbstfest der Freiwilligen Feuerwehr Dabringhausen lockte bei bestem Spätsommerwetter viele Familien mit Kindern an das Gerätehaus an der Altenberger Straße.

Die Einsatzjacke war dem zweijährigen Bastian deutlich zu groß: Wie ein überdimensionaler Rock reichte sie bis zum Boden. Verzichten mochte niemand auf die übergeworfene Jacke. Beim Herbstfest der Freiwilligen Feuerwehr Dabringhausen am Gerätehaus an der Altenberger Straße konnte sich jeder im Feuerlöschen üben – ein besonderer Spaß für die Kinder, die am Nachmittag eine scheinbar nicht enden wollende Warteschlange bildeten. Gemeinsam mit seiner vierjährigen Schwester Charlotte kam Bastian zum Feuerwehrfest. „Wir sind für die Kinder hier. Die haben hier ihren Spaß“, sagte die Mutter.