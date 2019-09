Bürgerzentrum in Wermelskirchen : Frauenfrühstück mit neuen Impulsen

Bürgerzentrum in Wermelskirchen

Etwa 200 Frauen kamen am Samstag zum Frauenfrühstück ins frisch renovierte Bürgerzentrum. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Elena Schulte spricht vor etwa 200 Frauen im Bürgerzentrum über Identität. Die Veranstaltung soll künftig auch verstärkt jüngere Teilnehmerinnen ansprechen.

Seit 34 Jahren laden Frauen aus ganz verschiedenen Gemeinden in Wermelskirchen regelmäßig zum Frühstücken und Begegnen ins Bürgerzentrum ein. Dann geben sie sich viele Mühe mit frischen Blumen, mit kleinen Lichtern und guten Botschaften, mit frischen Brötchen, Töpfen voller Quark und Marmelade, dampfendem Kaffee und dem Raum für Begegnung.

Wer am Samstag im Bürgerzentrum genau hinsieht, entdeckt noch Spuren der Bauarbeiten nach dem Wasserschaden. Der Sonnenschutz ist noch nicht an die Fenster zurückgekehrt, hier und da sind noch Hinweisschilder und Abdeckungen zu sehen, und die Bühne ist noch deutlich kleiner als vor dem Wasserschaden. „Aber wir freuen uns sehr, dass wir als eine der ersten Veranstaltungen zurückkehren können“, sagt Christine vom Stein vom Mitarbeiterteam. Wieder sind viele Mitarbeiterinnen aus ganz verschiedenen Bereichen des Gemeindelebens im Einsatz. „Das ist eine riesige Bereicherung, zu diesem Team zu gehören“, sagt Christine vom Stein, „jeder ist hier wichtig.“ Und das gilt auch für die Besucherinnen. Sie sollen nicht nur die Möglichkeit haben, sich mal an den gedeckten Tisch zu setzen. „Wir wünschen uns auch, dass die Menschen Impulse mitnehmen für ihren Alltag“, erklärt Christine vom Stein. Fragen, Antworten und Gebete.