3. Bergischer Ausbildungstag : Wo Schüler auf Unternehmen treffen

Wermelskirchen Viele Jugendliche sahen sich am Samstag beim 3. Bergischen Ausbildungstag in der Katt und dem Berufskolleg um. Das neue Konzept außerhalb der Schulzeit fruchtet. Auch die Bergische Morgenpost war mit einem Stand vertreten.

Finja macht im nächsten Jahr ihren Schulabschluss. Wie es danach weitergeht? „Das weiß ich noch nicht so genau“, sagt die 15-Jährige, „wahrscheinlich eher was im sozialen Bereich.“ Und weil der Wermelskirchener Schülerin noch der Überblick über die unzähligen Möglichkeiten fehlt, hat sie sich am Samstag mit ihrer Mutter auf den Weg zum Ausbildungstag gemacht. Viele Eltern begleiten ihre Kinder zum 3. Bergischen Ausbildungstag, zu dem heimische Unternehmen und das Berufskolleg gemeinsam einladen. Auf Bitten der Unternehmen gibt es ein neues Konzept: Statt Donnerstags Abends Jugendliche und ihre Eltern anzusprechen und den Ausbildungstag dann freitags zum Pflichtprogramm für Schüler zu machen, sind Jugendliche nun großenteils auf freiwilliger Basis nur noch am Samstag eingeladen.