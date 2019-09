Jahreshauptversammlung der Musikschule : Hochbetrieb am Schlagzeug

Wermelskirchen Viele Familien nutzen den Tag der offenen Tür in der Musikschule. Dabei konnten Kinder ausprobieren, welches Instrument ihnen am ehesten liegt.

() Lucas zählt konzentriert die Saiten an der E-Gitarre. „Genau wie in der Band“, sagt der Sechsjährige und guckt zufrieden seine Mutter an. Seit Lucas eine Bandprobe besucht hat, steht für ihn fest: Er will E-Gitarre spielen. „Oder vielleicht Posaune“, sagt er. „Viel besser als Trompete, denn an der Posaune kann man ziehen.“ Und weil Lucas noch nicht entschieden hat, welches Instrument es am Ende werden soll, besucht er mit seiner Mutter Natalie Richter am Sonntagmittag den Tag der offenen Tür der Musikschule. „Sein Vater und ich sind Musiker“, erzählt Natalie Richter dann, „und wir wollen ihm die freie Wahl lassen.“ Deswegen freue sie sich über die Möglichkeit, in der Musikschule alle Instrumente unter die Lupe nehmen zu können.