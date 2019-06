Betrug in Viersen-Süchteln : Seniorin wird Opfer eines falschen Polizisten

Viersen Betrüger erbeuten eine vierstellige Summe.

Die Frau wurde bereits am Mittwochabend von dem Betrüger angerufen. Man habe eine Einbrecherbande im Visier und die Seniorin könne helfen, die Täter festzunehmen. Am Donnerstag erfolgte ein erneuter Anruf. Die Betrüger schickten der Frau ein Taxi, das sie zur Sparkasse brachte. Dort hob die Seniorin einen vierstelligen Betrag ab. Später übergab sie zu Hause einem Abholer das Geld, das sie nach Festnahme der Täter bei der Polizei in Viersen wieder abholen könne. Einige Zeit später erfolgte der angekündigte Anruf. Als die Seniorin dann die Polizeiwache aufsuchte, wurde ihr bewusst, dass sie betrogen worden war.

In den vergangenen Monaten haben Betrüger wiederholt im Kreis Viersen versucht, ältere Menschen mit dieser Masche übers Ohr zu hauen. In den meisten Fällen erfolglos. Allein in NRW erbeuteten die Betrüger seit 2017 rund 23 Millionen Euro. Dabei nutzten die Trickbetrüger körperliche und mentale Gebrechen gezielt aus. Das Phänomen steht im Fokus intensiver polizeilicher Bekämpfung und wird in einem darauf spezialisierten Kommissariat bearbeitet. Da die Täter augenscheinlich gezielt nach älteren Personen suchen, empfiehlt die Polizei im Kreis Viersen, bei Telefonbucheinträgen auf den Vornamen zu verzichten – häufig gebe er Hinweise aufs Alter. Die Polizei hofft zur Lösung des Süchtelner Falles auf Hinweise aus der Bevölkerung: Der Geldabholer ist rund 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und schlank. Er hat ungepflegtes braunes Haar mit einem kleinen Pferdeschwanz und ungepflegte Zähne. Der Mann trug einen abgetragenen Jeansanzug. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat am Donnerstag in Süchteln, im Bereich zwischen der Josef-Steinbüchel-Straße und der Schumannstraße, in der Zeit zwischen 10 und 11.30 Uhr den Geldboten oder andere verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?