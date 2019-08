Betrug in Viersen : Falsche Polizisten betrügen Seniorin

Viersen Die Täter ergaunerten von der Viersenerin mehrere Tausend Euro und Schmuck.

Wie eine Polizeisprecherin berichtet, erhielt die Seniorin am Dienstag gegen 20 Uhr den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer behauptete, dass sich bewaffnete Täter in ihrer Nähe befänden. Sie solle sofort ihre Rollos herunterlassen, Fenster und Türen abschließen. Er erklärte, dass die Kriminellen es auf Gold und Geld abgesehen hätten. Der Anrufer forderte die Viersenerin auf, ihren Schmuck und Geld in eine Tüte zu packen und vor der Haustür abzulegen. Dort würde die Polizei die Wertgegenstände abholen und sichern. Die Seniorin leerte ihren Safe und deponierte Schmuck und einige Hundert Euro wie angeordnet vor der Tür.

Am Mittwochmorgen riefen Mitglieder der Bande die Frau nach Polizeiangaben erneut mehrfach an. Dieses Mal erklärten sie, dass Mitarbeiter der Sparkasse in die kriminellen Machenschaften verwickelt seien. Sie forderten die Seniorin auf, ihr Geld von der Sparkasse abzuholen. Letztendlich veranlassten die Täter sie, mehrere Tausend Euro verpackt in einer Tüte unter den Vorderreifen eines vor dem Haus geparkten Autos zu legen. Als sie nicht wie angekündigt von der Polizei zwecks Rückgabe der sichergestellten Wertgegenstände angerufen wurde, bemerkte die Seniorin die Täuschung. Sie erstattete Strafanzeige.