Montagsinterview Silas Pleuse und Tim von der Dellen : „Panik hilft eben nicht, sondern Taten!“

Wermelskirchen Die Gymnasiasten aus der Q1 sprechen über ihre Überzeugungen und was notwendig ist, das Klima zu schützen.

Tim von der Dellen Zu der Zeit, als das Thema getrendet ist. Als viele Jugendliche eingeladen wurden, sich daran zu beteiligen. Ich wurde dann auch eingeladen, mit nach Köln auf eine Demo zu kommen. Das habe ich dann aber nicht getan. Silas Pleuser Ich bin darauf gestoßen, während ich mich in meiner Freizeit mit Politik beschäftigte. Da habe ich mitbekommen, dass sich Jugendliche fürs Klima einsetzen und regelmäßig protestieren. Ich bin aber auch nicht in Köln auf einer Demo gewesen.

Von der Dellen Ich bin schon sehr lange an Umwelt interessiert. Mein Vater ist auch im Umweltschutz aktiv – wir haben zu Hause etwa eine Solaranlage auf dem Dach und eine Regenwasserzisterne im Garten. Die Umwelt macht einen Großteil unseres Lebens aus, deswegen habe ich mich immer schon damit beschäftigt. An unserer Schule kann man die Lehrer zudem außerhalb des Unterrichts sehr schnell in Gespräche zu diesem Thema verwickeln, sie sind da sehr offen.

Pleuser In der Schule trifft man zwangsläufig auf das Thema. Denn es ist ein wissenschaftliches Thema, und diese werden natürlich im Unterricht behandelt.