Kulturelles Leben in Wermelskirchen Jubiläum sorgt für neues Format

Währenddessen hängt Michael Dangel in die frei gewordenen Lücke an der Wand ein neues Bild. Sofort werfen die Besucher einen neugierigen Blick auf den Nachzügler. Schließlich ist es am Samstagnachmittag richtig voll geworden in der kleinen Kunstgalerie am Markt. Wem ein Bild gefällt, der greift meist schnell zu. Und trotz des Gedrängels lassen sich viele Besucher auch zu der kleinen Bastelaktion einladen: Mit etwas Hilfe entstehen in der Kunstgalerie schmuckvolle Weihnachtsbaumkugeln aus Papier. Wer mag, spendet ein paar Euro. Ein Teil des Erlöses der Ausstellung spendet der Kunstverein an den Verein Radieschen. Dessen Vorsitzender Rainer Bleek ist übrigens auch einer der ersten, der ein Bild von der Wand nimmt.