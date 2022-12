Modelleisenbahn-Ausstellung in Wermelskirchen Eine heile Welt im Miniaturformat

„Schon zum Verladen auf den Lastwagen haben wir dreieinhalb Stunden gebraucht“, erzählt Berster. Die riesigen Eisenbahnlandschaften seien in Modulen gelagert. „Es wurde Zeit, dass wir sie mal wieder ausstellen können“, sagt der Vorsitzende der Eisenbahnfreunde. Was für ihn die Faszination dieses Hobbys ausmache? „Man baut sich seine eigene kleine heile Welt“, sagt Berster. Dafür trage jeder im Verein das bei, was er besonders gerne mache oder was ihm liege. „Der eine hat ein Händchen für die Technik, der andere für die Landschaft“, sagt er.