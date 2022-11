Stadtverwaltung in Wermelskirchen Kandidat für Marner-Nachfolge gefunden

In den Auswahlrunden konnte schließlich Christian Pohl aus Altenahr die Fraktionen des Stadtrats von seinen Qualifikationen überzeugen. Die formelle Wahl zum Technischen Beigeordneten findet voraussichtlich in der kommenden Ratssitzung am Montag, 12. Dezember, um 17 Uhr im Bürgerzentrum statt, kündigt die Stadt an.