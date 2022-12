Kriminalität in Wermelskirchen Einbruch in Kindertagesstätte in der Jahnstraße

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 1. Dezember, sind bislang Unbekannte in die Kindertagesstätte in der Jahnstraße eingebrochen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Am Donnerstag gegen 7 Uhr hat eine Mitarbeiterin bei Betreten der Räumlichkeiten festgestellt, dass zwei Notausgangstüren offen standen. Am Vortag gegen 15.15 Uhr waren jedoch sämtliche Türen und Fenster ordnungsgemäß geschlossen worden.