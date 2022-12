Gutscheine für bedürftige Familien Aktion der Tafel Wermelskirchen – „Fröhliche Weihnachten für alle“

Auch in diesem Jahr sorgt die Tafel wieder dafür, dass alle Familien sich auf das Fest freuen können. „Aber wie im vergangenen Jahr sammeln wir wieder Gutscheine für diese Familien“, sagt Brigitte Krips, Vorsitzende der Tafel. Deshalb werden ab sofort in den Räumen der Tafel, Am Bahndamm 4, wieder Einkaufs-Gutscheine entgegengenommen.