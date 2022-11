Schlaganfall-Hilfe Bergisch Land Jubel-Zertifikat geht nach Wermelskirchen

Diesen Lehrgang absolvierten nun neun Freiwillige bei der Schlaganfall-Hilfe Bergisches Land mit Sitz in Wermelskirchen – acht von ihnen kamen in das Bürgerzentrum, um ihr Zertifikat nebst entsprechendem Ausweis entgegen zu nehmen. „Alle stammen aus unseren Reihen. Sie sind alle an unserer Arbeit interessiert und haben alle angekündigt, dass sie in Zukunft bei uns mitarbeiten wollen“, verkündete Brigitte Hallenberg, Vorsitzende der Schlaganfall-Hilfe Bergisch Land, nicht ohne sichtlichen Stolz. Der Verein sei mittlerweile im gesamten Bergisch Land bis hin nach Leverkusen oder auch Köln aktiv. „Unsere formelle Namensgebung in Schlaganfall-Hilfe Bergisch Land ist mit unseren Gruppen abgestimmt und beim Notar in Bearbeitung. Ich gehe davon aus, dass sie zum Jahreswechsel vollzogen wird“, blickte Brigitte Hallenberg aus.