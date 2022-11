Gemeindeleben in Wermelskirchen St. Michael feiert rund um den Turm

Es duftet nach Stockbrot. Der Rauch des Feuers zieht langsam über den Kirchhof und die Kinder halten geduldig die Stöcke ins Lagerfeuer, bis der Teig knusprig ist. „Wir hatten den Wunsch, als Christen gemeinsam in den Advent zu starten“, sagt Katharina Floer und blickt sich zufrieden am Pfarrzentrum der Katholischen Kirchengemeinde um, „in all dem Stress wollten wir einen behutsamen Einstieg in die besondere Zeit anbieten.“ Und dieses Angebot wird am Vorabend des ersten Advents in St. Michael gerne angenommen. Viele Familien, Kinder, aber auch Senioren sind zum ersten Kirchturmfest in St. Michael gekommen – um gemeinsam zu essen, miteinander ins Gespräch zu kommen und auch um einen kleinen Neustart nach der Corona-Pandemie zu feiern.