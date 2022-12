Bergisches Land Milchbauern rüsten sich für den Fall eines Blackouts

Ob der Blackout, also ein längerer, flächendeckender Stromausfall diesen Winter kommt, ist völlig offen. Während die einen sich ernsthafte Sorgen machen, halten andere diese vermeintliche Schreckgespenst für übertriebene Panikmache. Tatsächlich kommen in Deutschland Stromausfälle sehr selten vor, doch manche Branchen sind in diesem Fall sehr empfindlich, müssen sich also auch gegen die noch so unwahrscheinliche Eventualität wappnen. Nutztierhalter, speziell die in der Region zahlreichen Milchbauern, sorgen sich um einen Blackout, der ihrem Vieh und damit dem Hauptgeschäft große Schäden zufügen würde.