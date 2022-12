Gute Zahlen vorgelegt Volkshochschule Bergisch Land hat das Blatt gewendet

Aber es kam ganz anders: „Wir gehen im Moment von einem Plus von 71.618 Euro in diesem Jahr aus“, erklärte Hausherr der Versammlung. Das hat vor allem mit gestiegenen Erträgen zu tun: Statt 1.538.000 Euro wird die VHS am Ende dieses Jahres wohl 1.770.659 Euro eingenommen haben – also 232.689 Euro mehr als ursprünglich geplant. „Das hat vor allem mit der deutlichen Aufstockung der Integrationskurse zu tun, die mit der Ankunft der Menschen aus der Ukraine notwendig wurden“, erklärte Hausherr. Vor allem im zweiten Halbjahr habe aber auch die Neuausrichtung und Aufholjagd in den anderen Fachbereichen für ein Plus gesorgt. „Anders als andere Bildungseinrichtungen, auch andere Volkshochschulen, plagen wir uns also nicht mit Nach-Corona-Sorgen“, befand der VHS-Leiter mit Blick auf die aktuelle Haushaltslage, „ganz im Gegenteil: Wir liegen über dem Plan.“