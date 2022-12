Kommunalpolitik Wermelskirchen Freie Wähler erinnern an bereits aufgelegte Themen

So wie in der Tagesordnung formuliert wolle sich seine Fraktion allerdings nicht daran beteiligen, kündigt Henning Rehse an, denn: „Es hat in der Vergangenheit sowohl im ‚Arbeitskreis Zukunft‘ als Vorläufer des heutigen Ausschusses wie auch dem Ausschuss selbst zahlreiche Beratungen und Beschlüsse gegeben, die bislang nicht oder nur bruchstückhaft bearbeitet, geschweige denn umgesetzt sind.“ Entsprechende Themen, die aus Sicht der Freien Wähler dazu gehören, listet Rehse nebst Datum der Thematisierung auf: „Füllen der Leitsätze mit Leben“ (Sitzung 13. September 2019), „Mountain-Biking“ (Sitzung 13. September 2019), „Digitale Modellkommune“ (Sitzung 13. September 2019), „Zukunftsfähigen Wohnungsbestand wie auch Gewerbeflächen in Wermelskirchen sichern und weiterentwickeln“ (Sitzung 13. September 2019), „Entwicklungs- und Handlungskonzepte für Dhünn und Dabringhausen“ (Sitzung 26. Juni 2019), „Konkretisierung der Einwohner- und Infrastruktur-Zielsetzungen“ (Sitzung 26. September 2019), „Beschluss von Zielvorgaben für den Zukunftsausschuss“ (Sitzung 26. September 2019), „Zukunft unserer Dörfer“ (Sitzungen 25. August 2021 und 1. Dezember 2021).