Auf den Blackout vorbereitet : Wermelskirchen setzt im Katastrophenfall auf Notfall-Info-Punkte

Wermelskirchen Die Stadt Wermelskirchen hat ein neues Konzept für den Katastrophenfall entwickelt. So beabsichtigt sie, die Bürger auf Blackouts vorzubereiten, wenn der Strom ausfällt.

Inzwischen sind es 15 an der Zahl. Das Bürgerzentrum gehört genauso dazu wie das Café-Restaurant „Jägerhof“ in Dhünn-Neuenhaus, das Gemeindezentrum in Grunewald oder in Hünger. Sie sind sogenannte Notfall-Info-Punkte, abgekürzt: NIP. Viele davon sind Gemeindehäuser der Kirchengemeinden. „Das ist eine kluge Lösung, mit den Kirchengemeinden zu arbeiten, denn sie sind echte Säulen der Wermelskirchener Gesellschaft, mit vielen bereitwilligen Helfern im Hintergrund“, kommentiert Bürgermeisterin Marion Lück.