Verkehrs- und Verschönerungsverein in Dhünn VVV pflanzt mit Kindern Krokusse auf dem Friedhof in Dhünn

30 Grundschüler unterstützen am Freitagmorgen den VVV bei einer Pflanzaktion auf dem Friedhof. Für die Wiesen im Eingangsbereich habe der Verein schon seit längerem nach einer blühenden Lösung gesucht, erzählt Christian Stark. Erst habe man über eine Blühwiese nachgedacht, sagt er. Aber die verunkraute so schnell. Also entschied sich der Vereinsvorstand für Krokusse – und bat in der Dhünntalschule im Dorf um Unterstützung. „Uns gefiel die Idee, dass sich die Grundschüler beteiligen“, sagt Christian Stark und erinnert an die geschmückten Weihnachtsbäume im Ort, denen vor allem der Kindergarten ihren weihnachtlichen Glanz verliehen hat. Den Lehrerinnen in der Grundschule gefiel die Idee des VVV und sie sagten zu, mit den Schülern zum Arbeitseinsatz auf den Friedhof zu kommen.